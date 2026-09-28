Над 57 кг марихуана за близо 467 000 евро откриха на „Капитан Андреево“

61-годишен турски гражданин е привлечен като обвиняем, прокуратурата ще поиска постоянния му арест

Окръжна прокуратура – Хасково привлече като обвиняем 61-годишния турски гражданин М.Т. за опит да пренесе през границата над 57 килограма марихуана на стойност 466 625 евро, съобщиха от прокуратурата.

Случаят е от 24 септември 2026 г. на ГКПП „Капитан Андреево“. Според обвинението наркотичното вещество е било превозвано с товарен автомобил с чужда регистрация от България към Турция без надлежно разрешително.

Общото бруто тегло на откритата марихуана е 57,040 килограма. Деянието е останало недовършено по независещи от обвиняемия причини.

Камионът превозвал авточасти и стоманени изделия

На 24 септември на пункта пристигнал товарен автомобил, пътуващ от България към Турция. Водачът представил пред митническите служители редовни документи за превоз на авточасти и стоманени изделия от Чехия за Турция.

По метода „анализ на риска“ камионът бил отклонен за щателна митническа проверка.

При проверката върху палетите с декларираната стока митническите служители открили четири полипропиленови чанти. В тях имало общо 53 полиетиленови плика, съдържащи суха тревиста маса.

Направеният полеви наркотест показал реакция за марихуана.

Обвиняемият е задържан за 72 часа

По случая е образувано досъдебно производство, което се води от разследващ митнически инспектор.

М.Т. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 242, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1 от Наказателния кодекс.

С постановление на наблюдаващия прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково 61-годишният мъж е задържан за срок до 72 часа.

Предстои прокуратурата да внесе в съда искане спрямо него да бъде определена мярка за неотклонение „задържане под стража“.