Над 35 000 къса контрабандни цигари са иззети при спецакция в Перник

Задържани са двама мъже. Открити са още парични средства, неистински доларови банкноти, вейпове

Голямо количество контрабандни цигари, парични средства, неистински доларови банкноти и вейпове, са иззети при проведена специализирана операция в Перник. Полицейските действия са осъществени от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ и отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР – Перник. След предварителна информация, около 18.30 часа снощи в кв. „Рудничар“ в областния град бил проверен лек автомобил „Мазда“ с двама 40-годишни пасажери. От колата са иззети 20 000 къса цигари без акцизен бандерол.

При последвалите процесуално-следствени действия в жилищата на мъжете полицейските служители иззели още 17 400 къса контрабандни цигари, 11 500 лева, множество неистински доларови банкноти с различен номинал, 5 вейпа без бандерол, чужда банкова карта и лична карта.

Двамата мъже, единият от които е с криминалистически регистрации за кражби, грабежи, наркотици, и е изтърпявал ефективни присъди, са задържани с полицейска мярка за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е прокуратурата.

