МВР: Жена е отведена в районно управление след опит да влезе в зона за журналисти

По данни на ведомството тя не е представила документ за самоличност и журналистическа карта, а след установяване на самоличността ѝ е била освободена

Жена е била принудително отведена в районно управление за установяване на самоличността ѝ, след като се е опитала да влезе в специално обособена зона за журналисти. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи във връзка с медийни запитвания.

Според информацията на МВР органите на реда са били потърсени за съдействие от служители на Националната служба за охрана (НСО).

По данни на НСО жената е направила опит да влезе в зоната, предназначена за представители на медиите. Тя е била помолена няколко пъти да представи документ за самоличност и журналистическа карта, но не го е направила.

Отведена е за установяване на самоличността

След отказа да бъдат представени поисканите документи служителите на НСО са потърсили съдействие от МВР с цел гарантиране на безопасността.

Жената е била принудително отведена в районното управление, където самоличността ѝ е била установена.

По информация на вътрешното министерство ѝ е съставен предупредителен протокол във връзка с нарушаване на обществения ред.

Съставен е и акт по Закона за българските лични документи, тъй като според МВР жената не е носила документ за самоличност.

След приключването на действията на органите на реда тя е била освободена.

В разпространеното уточнение не се посочват самоличността на жената, мястото на инцидента или други обстоятелства около случая.