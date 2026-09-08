Молдовец е обвинен за инцидента с полицаи край Велико Търново, подготвя се Европейска заповед за арест

25-годишният мъж е задържан в Румъния, след като според прокуратурата избягал от полицейска проверка, блъснал патрулен автомобил и напуснал България с открадната кола

Окръжна прокуратура – Велико Търново ръководи разследването срещу 25-годишен молдовски гражданин във връзка с инцидент с полицейски служители край града. Мъжът е установен и задържан на 7 септември в Румъния, след като напуснал България, съобщиха от прокуратурата.

Досъдебното производство е образувано на 5 септември 2026 г. След анализ на събраните доказателства наблюдаващият прокурор е преценил, че има основания мъжът да бъде привлечен като обвиняем за няколко престъпления.

Отказал да спре и блъснал патрулен автомобил

По данни на прокуратурата през нощта на 4 срещу 5 септември полицията във Велико Търново получила сигнал за автомобил с чуждестранна регистрация, чийто водач преди това не изпълнил последователно разпореждания за спиране от служители на реда в областите Хасково и Стара Загора.

Колата била открита в района на бензиностанция близо до Велико Търново. Полицейски екип подал светлинен и звуков сигнал за спиране, но водачът не се подчинил и навлязъл в отбивка без изход.

Според разследващите там той няколко пъти ускорил на заден ход и блъснал патрулния автомобил, като го деформирал. Двамата полицейски служители получили леки наранявания.

Един от полицаите произвел няколко изстрела със стоп-патрони с цел автомобилът да бъде спрян.

Избягал, откраднал автомобил и напуснал страната

Впоследствие водачът и пътувалата с него 30-годишна молдовска гражданка А.Л. напуснали автомобила и побягнали. Жената била задържана, а мъжът успял да се укрие.

Според прокуратурата той проникнал в база на търговско дружество в индустриалната зона, откъдето отнел лек автомобил и инструменти. С колата стигнал до границата с Румъния и напуснал България.

След обмен на информация и поискано съдействие от румънските власти мъжът е установен и задържан на 7 септември в Румъния, където по информация на българската прокуратура е извършил и други нарушения.

Самоличността му е установена като Ю.Д., 25-годишен гражданин на Молдова, без данни за местопребиваване в България.

Обвинения за няколко престъпления

В хода на досъдебното производство са извършени множество действия по разследването и са събрани доказателства.

Според прокуратурата има основания Ю.Д. да бъде привлечен като обвиняем за осуетяване на полицейска проверка, причиняване на леки телесни повреди на двамата полицаи, умишлено причиняване на значителни имуществени вреди при пътнотранспортно произшествие с последвало бягство от местопроизшествието, както и за кражба на автомобил и други вещи чрез повреждане на прегради, направени за защита на имот.

За престъпленията се предвиждат наказания „лишаване от свобода“, като най-тежкото е от 2 до 10 години затвор.

България подготвя Европейска заповед за арест

Окръжна прокуратура – Велико Търново е издала национална заповед за задържане на обвиняемия. От съда е поискано и разрешение за издаване на Европейска заповед за арест.

След влизането в сила на съдебното определение тя ще бъде изпратена на румънските власти за изпълнение.

От прокуратурата посочват, че румънските разследващи органи също възнамеряват да поискат задържането на мъжа под стража за престъпления, за които се твърди, че са извършени на територията на Румъния.

Това не препятства разследването в България, но евентуалното предаване на обвиняемия ще трябва да бъде координирано между компетентните органи на двете държави.

Разследването продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Велико Търново.