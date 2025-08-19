Миниван катастрофира след рисково шофиране при опит да избегне полицейска проверка

В автомобила са установени незаконни мигранти, един от тях е починал

Около 11:30 часа е подаден сигнал от дежурен екип на БГ-ТОЛ за автомобил /миниван/, с чужда регистрация, който не спира на подаден сигнал. Предадени са и данни за движението му. По главния път са насочени полицейски екипи, а служители от ГПУ – Генерал Тошево са предприели заградителни действия на ГКПП – Дуранкулак с цел автомобилът да не напусне страната, без да е извършена проверка. Според първоначалните данни, най-вероятно случаят бил свързан с превоз на незаконни мигранти, съобщи главен инспектор Галин Петков, началник на ГПУ-Каварна.

Около 13:10 часа един от екипите забелязва минивана, въпреки че водачът опитал да се укрие зад голям камион. Колата е последвана при входа на Шабла, като служителите са използвали светлинен и звуков сигнал. В отговор шофьорът увеличил скоростта и на разклона за селата Крапец и Божаново отбил от пътя. Продължил опасното шофиране с висока скорост и катастрофирал. На място са установени общо 6 души – водачът, сирийски гражданин, за когото се предполага, че е каналджията, и петима граждани на Египет. Всички са били в тежко състояние, един от тях, египетски гражданин, е починал. Към момента няма данни за самоличността му. Пострадалите са откарани за оказване на медицинска помощ болницата в Добрич.

Изяснено е, че автомобилът е с гръцка регистрация. Първоначално сигналът за него е подаден от територията на Каспичан, последван е в района на Шабла след като е засечен при южния вход на града. По случая е образувано досъдебно производство. Извършени са огледи, предприети са необходимите процесуални действия.

