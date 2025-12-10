Мъж, продавал амфетамин, беше задържан при спецакция на служители от РУ-Карлово

От автомобила и жилището му са иззети над 830 г от наркотичното вещество

Полицейската операция е проведена след придобита оперативна информация за мъж, който се занимавал с незаконно разпространение на наркотици. На 6 декември служители от районното управление в подбалканския град засекли заподозрения – на 33 години, криминално проявен и осъждан. При проверката в автомобила му е открита пресовка с амфетамин. В условията на неотложност бил претърсен и адресът на шофьора, от където са иззети множество таблетки със същото съдържание, две електронни везни и други доказателства. Направената експертна справка показала, че общото количество високорисково вещество, което извършителят придобил с цел разпространение, е с тегло над 830 грама.

След доклад в Окръжна прокуратура – Пловдив на 33-годишния мъж е повдигнато обвинение за престъпление по чл. 354а, ал. 1 от НК, а срокът му на задържане е удължен до 72 часа. Документирането на досъдебното производство продължава според указанията на наблюдаващия прокурор.

Целенасочените действия за предотвратяване на всички видове престъпления по линия „наркотици“ на територията на пловдивската дирекция на МВР продължават. Само за миналия месец в полицейските подразделения са задържани 94 души, образувани са 79 досъдебни и бързи производства. Общо са иззети над 4,8 килограма различни количества марихуана, синтетичен канабиноид, кокаин, амфетамин, метамфетамин, фентанил. Конфискувани са и халюциногенни гъби, вейпове със съдържание на психоактивно вещество и голямо количество прекурсори за производство на наркотици.

