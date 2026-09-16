Мъж от Монтанско отива на съд по обвинение за предлагане на пари срещу гласове

Според прокуратурата 58-годишният обвиняем предложил по 40 евро на свои роднини, ако гласуват за определена политическа партия

Районна прокуратура – Монтана внесе в съда обвинителен акт срещу 58-годишен мъж от село Вирове по дело за престъпление срещу политическите права на гражданите по чл. 167, ал. 2, пр. 1 от Наказателния кодекс.

Според обвинението случаят е от 19 април 2026 г., в деня на изборите за народни представители. Обвиняемият И.Б. посетил дома на брат си във Вирове, където по семеен повод били събрани техни роднини.

Прокуратурата твърди, че мъжът предложил на присъстващите по 40 евро, ако гласуват за определена политическа партия. Той им обяснил кой номер да отбележат в бюлетината и поискал след гласуването да направят снимки, които да му покажат като доказателство.

По данни от обвинителния акт част от присъстващите приели предложението. След като упражнили правото си на глас, те заснели бюлетините, а за хората без мобилни телефони снимките били направени с устройството на един от свидетелите.

Впоследствие те се срещнали с обвиняемия и му показали снимките. Според прокуратурата той първоначално потвърдил, че ще изплати обещаните суми, но вечерта отказал с аргумента, че не всички са гласували за посочената от него партия. Последвал спор, при който се стигнало и до размяна на удари.

В рамките на разследването са разпитани свидетели и са събрани доказателства, посочва държавното обвинение. Предстои делото да бъде разгледано от съда, като обвинението не представлява установена вина до постановяването на влязла в сила присъда.