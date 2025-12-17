Мъж и жена са задържани при опит за имотна измама за стотици хиляди левове в София

При специализирана полицейска операция на отдел “Икономическа полиция” на СДВР са задържани мъж и жена при опит да извършат имотна измама за стотици хиляди левове на територията на град София.

Действията по разследването започнали на 15 декември след постъпила оперативна информация от нотариална кантора за съмнения по представен неистински нотариален акт. В хода на извършените оперативно-издирвателни действия е установено, че визираният документ не съществува в архивите на Агенцията по вписванията. Имотът от 760 кв.м. е в квартал “Малинова долина”. На 16 декември, при опит да бъде изповядана сделка за покупко-продажба на имота, са задържани 49-годишна жена и 52-годишен мъж. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 309 от НК.

Материалите са докладвани в Софийска районна прокуратура, на задържаните са повдигнати обвинения за извършеното престъпление, наложени са им мерки “задържане под стража” за срок до 72 часа. Работата по документиране на престъпната дейност продължава.

