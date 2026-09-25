Мъж и жена отиват на съд за жестокост към животни: прокуратурата посочва 81 отделни деяния

Районна прокуратура – Велико Търново внесе обвинителен акт срещу двама 54-годишни обвиняеми, които са задържани под стража

Районна прокуратура – Велико Търново, Териториално отделение – Свищов, внесе в Районен съд – Свищов обвинителен акт срещу 54-годишни мъж и жена за проявена жестокост към гръбначни животни, довела до смъртта им, както и за създаване и разпространение на порнографски материали.

На съд са предадени А.В. като извършител и Д.А. като подбудител и помагач по обвинението за жестокост към животни.

Според прокуратурата деянията са извършвани на различни дати в периода от неустановена дата през 2014 г. до май 2024 г. в Свищов, землището на града, с. Царевец в община Свищов и с. Божурлук в община Левски.

Обвинението е за 81 отделни деяния

Прокуратурата твърди, че двамата са действали в съучастие и при условията на продължавано престъпление, включващо 81 отделни деяния.

Според обвинението те са проявили жестокост към различни гръбначни животни и противозаконно са причинили смъртта им по особено мъчителен начин и с особена жестокост.

Посочени са кучета, котки, птици, зайци, мишки, морски свинчета, риби и яре. Обвинението е за престъпление по чл. 325б, ал. 2, т. 2 от Наказателния кодекс.

Обвинени са и за порнографски материали

Второто обвинение е за създаване, предлагане, продажба и разпространение чрез информационни технологии на порнографски материали.

Според прокуратурата двамата са действали в съучастие като извършители, като обвинението обхваща шест отделни деяния. Посочва се, че А.В. е позирала, а Д.А. е извършвал заснемането.

За това престъпление обвинението е по чл. 159, ал. 4, т. 3 от НК.

За престъпленията по чл. 325б, ал. 2 от НК законът предвижда от 2 до 4 години лишаване от свобода и глоба от 2000 до 5000 лева, а за деянията по чл. 159, ал. 4 – от 3 до 6 години лишаване от свобода и глоба до 10 000 лева, като прокуратурата уточнява, че посочените наказания са относими към периода на извършване на деянията.

По искане на прокуратурата, уважено от съда, двамата обвиняеми са с мерки за неотклонение „задържане под стража“.

Разследването е извършено от следовател от Окръжния следствен отдел при Окръжна прокуратура – Велико Търново. По делото са събрани свидетелски показания, обяснения на обвиняемите и заключения от множество експертизи.

Предстои делото да бъде разгледано от съда.