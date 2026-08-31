Мъж е обвинен за убийство с нож в София

Според прокуратурата жертвата е получила множество удари в областта на шията и гърба, обвиняемият е задържан за срок до 72 часа

Софийската градска прокуратура привлече като обвиняем Я.Г. за умишлено убийство, извършено на 31 август в жилище в София. С постановление на прокуратурата мъжът е задържан за срок до 72 часа.

Досъдебното производство е образувано на 31 август 2026 г. в условията на неотложност. Разследването се води от СДВР под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.

Жертвата е била намушкана многократно

След преглед на събраните в началния етап на разследването доказателства наблюдаващият прокурор е преценил, че има достатъчно основания Я.Г. да бъде привлечен към наказателна отговорност.

Според обвинението на 31 август в жилище в столицата Я.Г. умишлено е умъртвил А.Х., като му нанесъл множество удари с нож в областта на шията и гърба.

На мъжа е повдигнато обвинение за престъпление по чл. 115 от Наказателния кодекс.

Прокуратурата ще поиска постоянен арест

Предстои Софийската градска прокуратура да внесе в Софийския градски съд искане за определяне на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Разследването по случая продължава.

Обвиняемият се счита за невинен до доказване на противното с влязла в сила присъда.