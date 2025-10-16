Криминалсти от Второ РУ- Стара Загора иззеха над 100 грама метамфетамин от адрес в Стара Загора

На 13.10.2025г.,полицейски служители от Второ РУ-Стара Загора са извършили претърсване и изземване на адрес в гр. Стара Загора, обитаван от 28-годишна жена.

Намерени и иззети са 22 полиетиленови пликчета съдържащи бяло кристалообразно вещество. Изготвената експертиза установява, че това е метамфетамин с общо тегло 104,66 грама. Образувано е бързо производство по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.Жената е била задържана за срок до 24 часа.

