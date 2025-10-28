Криминалисти от Стара Загора иззеха голямо количество марихуана

На 18.10.2025 г.,служители от сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОДМВР-Стара Загора са провели специализирана полицейска операция с цел пресичане и разкриване на престъпления, свързани с държане и разпространение на наркотични вещества на територията на ОДМВР – Стара Загора.

На същата дата, на паркинг на магазин в Стара Загора в лек автомобил „Хонда“ са задържали 32-годишен мъж и 25-годишна жена. В лекия автомобил са намерили и иззели свита в прозрачно фолио суха зелена тревиста маса, за която изготвената експертиза установява, че представлява марихуана с тегло 15,17 грама.

По-късно същия ден, в лек автомобил „Мазда“ са задържали трима мъже на 37, 33 и 43 години. След последвала проверка на 37-годишния мъж и жилището му в Стара Загора са намерени и иззети суха тревиста маса, поставена в различни разфасовки, за която изготвената експертиза установява, че представлява марихуана с тегло 1808,67 грама, съоръжения за отглеждане на растения от рода на конопа – везна, лампи, торове и други сечива. В ОДМВР-Стара Загора е образувано досъдебно производство по чл.354а,ал.1 от НК под надзора на Окръжна прокуратура- Стара Загора. На същата дата, полицейските служители са извършили проверка и на къща в с. Кравино, обитавана от 43-годишния мъж, където е намерена и иззета суха тревиста маса, за която експертизата установява, че представлява марихуана с тегло 10,12 грама.В ОДМВР-Стара Загора е образувано досъдебно производство по чл.354а,ал.3,т.1 от НК под надзора на Районна прокуратура- Стара Загора. Четиримата мъже и жената са били задържани за срок до 24 часа.

