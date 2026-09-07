Жена на 33 години от Варна е задържана под стража по искане на Окръжната прокуратура за убийство на малолетно дете

Жена на 33 г. от Варна е задържана под стража по искане на Окръжната прокуратура в града. А.Т. е привлечена към наказателна отговорност за престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 4 от НК – убийство на малолетно лице.

Сигнал за бебе на 1 година, намерено в безпомощно състояние в дома на свои близки, е получен в ОД на МВР – Варна на 30 август 2026 година. След пристигане на място на екипи на полицията и спешна помощ, е установено, че то е починало. Незабавно по случая е започнато досъдебно производство за изясняване на причините и обстоятелствата около настъпилата смърт. Назначена е съдебно-медицинска експертиза, резултатите от която показали, че се касае за извършено спрямо бебето тежко криминално деяние.

В резултат от действията по разследването е установена съпричастността на 33-годишна жена, живееща на адреса, която е била близка на семейството на жертвата. Тя е издирена и задържана. След като е била привлечена в качеството й на обвиняема, А.Т. е задържана за срок до 72 часа от наблюдаващия случая прокурор от Окръжна прокуратура – Варна с оглед довеждането й в съда за определяне на мярка за неотклонение.

След като искането на прокуратурата за задържане под стража на 33-годишната жена е внесено за разглеждане, състав на Окръжен съд – Варна е преценил, че то е основателно и е определено тя да остане в ареста.

Работата по доказване и документиране на извършеното престъпление продължава под надзора на прокурор от Окръжна прокуратура – Варна. Изясняват се всички факти и обстоятелства около случилото се.