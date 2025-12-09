Иззети са над 1000 опаковки с лекарства и медикаменти, продавани незаконно в търговски обект в Ловеч

Действията са проведени от сектор „Икономическа полиция“ при областната дирекция на МВР

Полицейската реализация e стартирала на 8 декември, като чрез оперативни действия е потвърдена незаконна търговска дейност с лекарства и медикаменти в дрогерия в Ловеч. Последвали са процесуално-следствени действия в търговския обект, жилището, автомобили и други помещения, ползвани от 58-годишния собственик на магазина. Полицаите са открили и иззели общо 1172 пълни опаковки с различни по вид антибиотици и лекарства, за които се изискват рецепти, включително жълти и зелени. Лекарствените продукти са продавани в нарушение на действащото законодателство, без необходимите рецепти и в обект, който не е регламентиран като аптека. В хода на работата, служителите на „Икономическа полиция“ са установили търговия с медикаменти, изпращани чрез куриерски фирми на територията на цялата страна. Иззети са комуникационни устройства и компютърна конфигурация, съдържащи информация за извършваната дейност.

58-годишният е задържан за срок до 24 часа в РУ Ловеч, а по случая е образувано досъдебно производство по чл.324, ал.2 от НК и работата продължава под ръководството на Районна прокуратура Ловеч.

