Иззеха наркотици, насочени към подрастващите и разпространявани в цветни опаковки с вид на бонбони

Вчера вечерта служители на Шесто РУ провели специализирана полицейска операция за противодействие на наркоразпространението в столичния квартал „Манастирски ливади“.

В хода на операцията бил задържан дилър, продавал наркотични вещества около училища и питейни заведения. Полицейските служители установили, че мъжът използвал иновативен метод за разпространение на дрогата – в цветни пликчета с различни анимации по тях, което затруднявало откриването им от органите на реда.

28-годишният мъж бил задържан в близост до личния си автомобил. При обиска били намерени и иззети 21 цветни пликчета с различен дизайн, картинки и форма, всяко с тегло межди 3 и 5 грама марихуана, 29 пликчета със същото вещество и 24 прозрачни пликчета с кокаин. Общото тегло на иззетите наркотици е над 320 грама марихуана и над 10 грама кокаин.

Покупко-продажбата на забранените субстанции се извършвала без пряк контакт между продавача и купувача. Пликчетата с наркотиците се оставяли на определено място, след което дилърът изпращал снимка на местоположението в социалните мрежи.

Подробности по случая предостави на брифинг директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

