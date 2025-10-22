сряда, октомври 22, 2025
Крими

Иззеха над килограм и половина марихуана от жилище в Стара Загора

На 08.10.2025 г., полицейски служители  от сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОДМВР-Стара Загора са задържали 28-годишна жена.

Извършено е претърсване и изземване в жилището на жената в областния град. Намерени и иззети са  2 полиетиленови торби, съдържащи суха зелена растителна маса, за която изготвената експертиза установява, че представлява марихуана с  тегло 1603,83 грама. Жената е задържана за срок до 24 часа. В ОДМВР-Стара Загора е образувано досъдебно производство по чл.354а, ал.1 от НК под надзора на Окръжна прокуратура- Стара Загора.

