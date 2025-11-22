Иззеха лекарства, забранени за продажба в България

Специализираната полицейска операция, осъществена съвместно с експерти от Столичната регионална здравна инспекция, Националната агенция за приходите и Българската агенция по безопасност на храните, се проведе вчера в два търговски обекта на територията на град София с основна дейност продажба на хранителни продукти.

В хода на извършените проверки бяха намерени и иззети множество лекарствени продукти без издадено разрешение за употреба по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина /ЗЛПХМ/ и забранени на територията на страната, както такива, които се продават само след лекарско предписание.

Проверката установи и голямо количество хранителни добавки с неясен произход с възбрана за разпространение от страна на БАБХ. Съставени бяха Акт за установяване на административно нарушение на чл. 281 от ЗЛПХМ и констативни протоколи на собственика на обекта – 33-годишна жена. Работата по документиране на престъпната дейност продължава.

