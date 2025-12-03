Иззеха близо 364 гр. марихуана от апартамент в Казанлък

На 27.10.2025г., полицейски служители от РУ-Казанлък извършили проверка в апартамент в гр. Казанлък, обитаван от 47-годишен мъж.

Намерени и иззети са два кашона, в които имало по няколко растения от рода на конопа. Изготвената експертиза установява, че намерените вещества представляват марихуана с тегло 363,99 грама. Образувано е бързо производство за престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 и чл. 354в, ал.1 от НК под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора. Мъжът е бил задържан за срок до 24 часа.

