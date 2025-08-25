Изясняват причините за възникнал инцидент, при който е починал 78-годишен мъж след удар от клон на дърво

Окръжна прокуратура-Пловдив наблюдава досъдебно производство за изясняване на причините за възникнал инцидент на 23 август 2025 г. в гр. Пловдив, в район „Северен“, при който клон от дърво се отчупил и паднал, след което е ударил 78-годишен мъж, който по това време е стоял на пейка край река Марица.

След инцидента мъжът е бил откаран в болница и въпреки проведената хирургическа интервенция е починал.

Образувано е досъдебното производство, по което се провеждат действия по разследването – извършени са огледи на местопроизшествието, назначена е съдебномедицинска експертиза за изясняване причината за смъртта на пострадалия. Предстои изготвянето и на други технически експертизи, за да се установи състоянието на дървото и причината за отчупването на клона.

Срокът за приключване на разследването е двумесечен.

