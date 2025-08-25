понеделник, август 25, 2025
Последни:
Крими

Изясняват причините за възникнал инцидент, при който е починал 78-годишен мъж след удар от клон на дърво

Редактор

Окръжна прокуратура-Пловдив наблюдава досъдебно производство за изясняване на причините за възникнал инцидент на 23 август 2025 г. в гр. Пловдив, в район „Северен“, при който клон от дърво се отчупил и паднал, след което е ударил 78-годишен мъж, който по това време е стоял на пейка край река Марица.

След инцидента мъжът е бил откаран в болница и въпреки проведената хирургическа интервенция е починал. 

Образувано е досъдебното производство, по което се провеждат действия по разследването – извършени са огледи на местопроизшествието, назначена е съдебномедицинска експертиза за изясняване причината за смъртта на пострадалия. Предстои изготвянето и на други технически експертизи, за да се установи състоянието на дървото и причината за отчупването на клона.

Срокът за приключване на разследването е двумесечен.

Интересно от мрежата

Вижте още

Близо килограм сух канабис е намерен и иззет в карнобатско село

Редактор

Осуетена е контрабанда на кокаин през Дунав мост 2

Редактор

Задържаха българин и двама чужденци за опит за контрабанда на 205 кг кокаин за 37 069 200 лв.

Редактор

Pin It on Pinterest