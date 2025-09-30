вторник, септември 30, 2025
Последни:
Крими

Икономически и разследващи полицаи от СДВР изясняват измами при покупко-продажби на недвижими имоти „на зелено“ в София

Редактор

Служители от отдел „Икономическа полиция“ и отдел „Разследване“ СДВР работят по досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 211 от НК.

Разследването е за множество измами при покупко-продажби на недвижими имоти „на зелено“ в новострояща се сграда в град София, извършени в периода от 2021 до 2024 година и причинена имотна вреда на множество различни лица в особено големи размери. По случая са постъпили сигнали в Софийска районна прокуратура. В рамките на воденото разследване незабавно са предприети съответните действия – изискани са документи и са възложени проверки на компетентните институции. Сезирани са НАП, ДНСК, ДАНС и КЗП.

В хода на работата по случая се предприемат процесуално-следствени и  оперативно-издирвателни действия с оглед установяване на пострадали от схемата, както и на механизма на извършване на деянието. Активно се работи по установяване на потърпевши и лица, съпричастни към извършване на престъпната дейност.

Интересно от мрежата

Вижте още

Нерегламентиран транспорт на дребни преживни животни е установен в Пловдивска област

Редактор

Разследват контрабанда на над 300 кг тютюн за наргиле през ГКПП Калотина

Редактор

Съдят турчин за опит за контрабанда на златни изделия на стойност 166 722 лв. и за недекларирана валута в размер на 81 170 евро

Редактор

Pin It on Pinterest