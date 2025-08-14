Гранични полицаи от ГПУ-Царево задържаха 28 незаконни мигранти, по бързата процедура са осъдени и ще бъдат върнати обратно

Шофьорът им остава за постоянно в ареста ​

На 11 август в ГПУ-Царево е получена информация, че близо до село Бродилово в микробус са се качили голяма група мигранти. Към 19.50 часа граничните полицаи и колегите им от районното полицейско управление спрели микробуса на пътя за Бургас. В товарното помещение те открили 28 незаконни мигранти без документи. По-късно е установено, че 26 са от Афганистан, а двама – от Пакистан. Мъжете са задържани в ГПУ – Царево.

Арестуван е и шофьорът на превозното средство – 40-годишен български гражданин. Установено е, че той е управлявал микробуса след значителна употреба на алкохол, както и на кокаин и амфетамин.

Образувани са бързи производства в ГПУ-Царево, уведомена е районната прокуратура. Мигрантите са осъдени от районния съд за незаконно преминаване на границата. Наложени са им принудителни административни мерки за първоначално настаняване в СДВНЧ – Любимец и след това – отвеждане до границата.

С постановление на наблюдаващия прокурор шофьорът е привлечен като обвиняем и е с постоянна мярка задържане под стража.

