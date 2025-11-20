Голямо количество наркотици са задържани при специализирана операция на служители от ОДМВР-Стара Загора

Служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОДМВР – Стара Загора предприели вчера специализирана полицейска операция за противодействие на разпространението на наркотични вещества.

В хода й, непосредствено след сделка с наркотици са извършени проверки и последвали процесуално-следствени действия – претърсване и изземване в лек автомобил и имот с жилищни и прилежащи постройки в Стара Загора.

Намерени и иззети са около 12 кг марихуана, разпределени в пакети, в насипно състояние; незаконно притежавани ловна пушка 16-ти калибър и 22 боеприпаса за нея; голямо количество таблетки от медикамент, намиращ се под лекарски контрол, за които не са представени необходимите документи.

В ОДМВР – Стара Загора е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 354а, ал. 1 от НК. За срок до 24 часа са задържани трима мъже, двама от които на по 27 години и един на 45 години, и две жени, на 69 и на 23 години.

Работата по случая продължава под ръководството на ОП – Стара Загора.

Кратък съвместен брифинг по случая дадоха Георги Николов, заместник окръжен прокурор на Стара Загора и директорът на ОДМВР – Стара Загора, старши комисар Красимир Христов.

