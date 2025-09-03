Голямо количество контрабандни парфюми са иззети при специализирана операция на Икономическа полиция в Пловдив

Акцията е реализирана от екипи на сектор „Индустрия и търговия“ след придобити данни, че жител на областния град разпространява фалшиви парфюми.

Стоките с неустановен произход, но обозначени като продукти на различни световноизвестни марки, той предлагал по интернет, а до крайните клиенти ги изпращал чрез куриерски фирми.

В хода на операцията е установено, че в жилището си извършителят съхранява 1370 недекларирани опаковки с парфюмни екстракти и тоалетни води. Предстои експертна оценка на стойността на иззетите артикули, която според разследващите надвишава сумата от 150 хиляди лева. Пловдивчанинът е задържан за срок до 24 часа. Срещу него е образувано досъдебно производство за престъпление против интелектуалната собственост – по чл. 172б от НК. Работата продължава под наблюдение на Районна прокуратура – Пловдив.

Facebook

Twitter



Shares