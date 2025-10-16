ГДБОП задържа организирана престъпна група за манипулация на спортни състезания
Четирима мъже са арестувани въз основа на Европейска заповед за разследване, издадена от Франция
ГДБОП арестува четирима членове на организирана престъпна група, разследвани за деяния по френското законодателство – измама, активна и пасивна корупция, и пране на пари в особено големи размери.
Специализираната полицейска операция е проведена в София на 14 октомври на основание на издадената Европейска заповед за разследване и в изпълнение на Европейски заповеди за арест.
Предмет на разследването на местните власти са действията на трансгранична престъпна мрежа, свързани с корупционни практики и измами по отношение на спортни мероприятия, част от международни календари на съответните федерации и свързаните с това залози.
Дейността е извършвана от членовете на групата в продължителен период от време и на територията на различни държави.
Работата по българската следа е продължила няколко месеца, през което време са идентифицирани всички участници в схемата и са събрани доказателства за извършваната дейност. Проверени са и трансфери чрез международни платформи за парични преводи, през които различни суми са били изпращани към граждани на други страни.
Всички събрани материали са докладвани на Националната следствена служба и на наблюдаващ прокурор от Софийската градска прокуратура. Към момента спрямо тях са издадени и 4 постановления за продължително задържане до 72-часа от българските прокурори. Предстои материалите да бъдат внесени в Софийския градски съд.
При извършените претърсвания в жилищата, обитавани от задържаните, са открити и иззети електронни устройства и документи, имащи отношение към воденото разследване. Разпитани са свидетели.
Посочените деяния са наказуеми и по българското законодателство –чл. 321, чл. 307б-307г и чл.253 НК, отнасящи се до организирана престъпна дейност, свързана с корупция, пране на пари и манипулиране на резултати от спортни състезания.
Информация за действията на българските власти по случая предоставиха представители на ГДБОП, Прокуратурата и Националната следствена служба: старши комисар Димитър Китанов, заместник-директор на ГДБОП, прокурор Ангел Кънев, заместник-градски прокурор на София и Мариан Маринов, следовател от Национална следствена служба.