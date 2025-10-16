ГДБОП задържа организирана престъпна група за манипулация на спортни състезания

Четирима мъже са арестувани въз основа на Европейска заповед за разследване, издадена от Франция ​

ГДБОП арестува четирима членове на организирана престъпна група, разследвани за деяния по френското законодателство – измама, активна и пасивна корупция, и пране на пари в особено големи размери.

Специализираната полицейска операция е проведена в София на 14 октомври на основание на издадената Европейска заповед за разследване и в изпълнение на Европейски заповеди за арест.

Предмет на разследването на местните власти са действията на трансгранична престъпна мрежа, свързани с корупционни практики и измами по отношение на спортни мероприятия, част от международни календари на съответните федерации и свързаните с това залози.

Дейността е извършвана от членовете на групата в продължителен период от време и на територията на различни държави.

Работата по българската следа е продължила няколко месеца, през което време са идентифицирани всички участници в схемата и са събрани доказателства за извършваната дейност. Проверени са и трансфери чрез международни платформи за парични преводи, през които различни суми са били изпращани към граждани на други страни.

Всички събрани материали са докладвани на Националната следствена служба и на наблюдаващ прокурор от Софийската градска прокуратура. Към момента спрямо тях са издадени и 4 постановления за продължително задържане до 72-часа от българските прокурори. Предстои материалите да бъдат внесени в Софийския градски съд.

При извършените претърсвания в жилищата, обитавани от задържаните, са открити и иззети електронни устройства и документи, имащи отношение към воденото разследване. Разпитани са свидетели.

Посочените деяния са наказуеми и по българското законодателство –чл. 321, чл. 307б-307г и чл.253 НК, отнасящи се до организирана престъпна дейност, свързана с корупция, пране на пари и манипулиране на резултати от спортни състезания.

Информация за действията на българските власти по случая предоставиха представители на ГДБОП, Прокуратурата и Националната следствена служба: старши комисар Димитър Китанов, заместник-директор на ГДБОП, прокурор Ангел Кънев, заместник-градски прокурор на София и Мариан Маринов, следовател от Национална следствена служба.

