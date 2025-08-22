ГДБОП разкри киберизмама във връзка с въвеждане на еврото

Представящи се за банкови служители лица предложили на жертвата да прехвърли парите от личната на служебна сметка за целите на превалутирането ​

Сигнал за онлайн измама във връзка с въвеждането на еврото е получен в дирекция „Киберпрестъпност“ на ГДБОП. Жертвата е български гражданин, клиент на международна банкова институция, потърсен от неизвестни лица чрез широко използвана чат платформа.

Измамниците се представили като служители от поддръжката на мобилното приложение на онлайн банката. Те обяснили, че предвид предстоящото преминаване от лева към евро, за целите на превалутирането сумата от личната сметка трябва да бъде прехвърлена на служебна. Последвало уточнение, че ако не изпълни условието, ще загуби правата си на клиент и потребител на онлайн приложението, като няма да може да използва включително банковата картата.

След като част от наличността по сметката, в размер на няколко хиляди лева, била преведена от жертвата към предоставената от измамниците „служебна“ сметка, потребителският профил е превзет и от него са извършвани плащания към крипто платформи и за различни услуги. Номерът, от който е направено позвъняването, се асоциира с кода на азиатска държава.

Във връзка с тази и подобни измами, киберполицаите съветват:

! Бъдете сигурни с кого контактувате!

! Не започвайте разговор с непознати в чат приложения!

! Бъдете сигурни на кого и за какво превеждате средства!

! Прекъснете разговора, за да осмислите информацията, която Ви предоставят непознатите лица и я проверете по-най-бързия начин!

! Незабавно се свържете с обслужващата банкова институция!

За използвания в случая претекст „въвеждане на еврото“ трябва да знаете:

! Не обменяйте парични средства извън банките, обменните бюра и клоновете на „Български пощи“! Всяка оферта, колкото и примамлива да изглежда, е потенциална измама!

Трябва да знаете още:

Съгласно Закона за въвеждане на еврото в България, обмяната на банкноти и монети от левове в евро е безплатна от 1 януари 2026 г

Обмяната се извършва само от:

Българската народна банка – без ограничения в количеството и завинаги;

Търговските банки – без ограничения в количеството, като за суми над 30 000 лв. банките обменят с предварителна заявка от 3 работни дни. Услугата е безплатна от 1 януари 2026 г. до 30 юни 2026 г.

„Български пощи“ ЕАД – обменят само в населени места, където няма клонове на банки. За суми между 1000 лв. и 10 000 лв. пощите обменят след предварителна заявка от 3 до 5 работни дни в предварително обявени пощенски клонове. Пощите не обменят суми над 10 000 лв. на ден за едно лице. Услугата е безплатна от 1 януари 2026 г. до 30 юни 2026 г.

На 1 януари 2026 г. всички левови сметки в банките се превалутират автоматично в евро, без такси и комисиони за клиента.

Банките и пощите продължават да обменят банкноти и монети от левове в евро в периода 1 юли 2026 г. до 31 декември 2026 г., но могат да налагат такса за това. От 1 януари 2027 г. могат да преустановят тази услуга.

Законът за мерките срещу изпирането на пари и на Законът за мерките срещу финансирането на тероризма продължават да се прилагат – т.е. за суми над 10 000 лв. следва във всеки случай да се декларира произходът на средствата.

