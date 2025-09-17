сряда, септември 17, 2025
Крими

ГДБОП иззе стотици слушалки, имитация на търговска марка

Спрени са онлайн магазините за продажбата им при спецоперация по защита на интелектуалната собственост

Стотици слушалки за мобилни телефони, имитация на известна търговска марка, са иззети от служители на ГДБОП. Специализираната операция в защита на интелектуалната собственост е проведена на 16 септември 2025 г. на територията на област Перник. Преустановена е и дейността на сайта, както и онлайн магазините в социалните мрежи, чрез които са извършвани продажбите в интернет.
В процес на установяване са лицата, съпричастни с извършваната престъпна дейност. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 172б, ал. 1 от НК – използване на марка в търговската дейност, извършвана в интернет, без съгласието на притежателя на изключителното право. В хода на разследването било установено, че те са предлагани за продажба в периода от април 2023 г. до март 2025 г. В хода на операцията са претърсени три имота. Иззети са електроника, компютърни конфигурации и документи.Разпитани са свидетели.
Работата продължава под надзора на Районна прокуратура – Перник.

