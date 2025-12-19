Флакони с райски газ иззеха рано тази сутрин служители на РУ-Видин

В хода на акция срещу разпространението на наркотици и упойващи вещества около 4 часа тази сутрин на главен път Е-79, преди входа за областния град, полицейски автопатрул е спрял за проверка лек автомобил „Ауди“, шофиран от 18-годишен видинчанин.

В условията на неотложност полицейските служители извършили претърсване в колата. Там открили и иззели 10 кашона с общо 57 флакона по 666 грама диазотен оксид (райски газ) и найлонов плик с 63 пластмасови накрайници.

Младежът е задържан в ареста на РУ-Видин с полицейска мярка за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство, работата по което продължава. Предстои доклад в прокуратурата.

