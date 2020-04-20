понеделник, април 20, 2020
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Крими 

Двойно убийство разтърси село Церово

Недялко Тенев

Около 0.20 часа тази нощ в полицията е постъпил сигнал за убийство с последвало самоубийство в района на дърводелски цех в село Церово.

По първоначални данни,  установено е, че 63 годишен мъж е прострелял 56 годишен свой колега, след което се е самопрострелял със законно притежавано ловно оръжие. Извършен е оглед на местопроизшествието. Образувано е досъдебно производство. Процесуално следствените действия продължават под наблюдението на Софийска окръжна прокуратура.

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