Досъдебно производство е образувано във връзка с нанесен побой в Сунгурларе

Към 23.30 часа снощи, в районното управление в Сунгурларе е получено съобщение за инцидент, при който на 35-годишен мъж от града е нанесен побой от неустановени до момента лица.

Своевременно местопроизшествието е посетено от полицейски служители, които извършили множество процесуално-следствени действия с цел установяване на обстоятелствата по случая и самоличността на извършителите. Потърпевшият е разпитан, прегледан е от медицински екип, няма сериозни наранявания.

Провеждането на процесуално-следствени действия продължава и към момента. Образувано е досъдебно производство, материалите са докладвани в Районна прокуратура – Карнобат.