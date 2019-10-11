събота, октомври 12, 2019
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Крими 

Досъдебно производство е образувано във връзка с нанесен побой в Сунгурларе

Недялко Тенев

Към 23.30 часа снощи, в районното управление в Сунгурларе е получено съобщение за инцидент, при който на 35-годишен мъж от града е нанесен побой от неустановени до момента лица.

Своевременно местопроизшествието е посетено от полицейски служители, които извършили множество процесуално-следствени действия с цел установяване на обстоятелствата по случая и самоличността на извършителите. Потърпевшият е разпитан, прегледан е от медицински екип, няма сериозни наранявания.

Провеждането на процесуално-следствени действия продължава и към момента. Образувано е досъдебно производство, материалите са докладвани в Районна прокуратура – Карнобат.

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