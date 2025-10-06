Доживотна присъда спрямо 54-годишен мъж за убийство с особена жестокост

Днес, 6 октомври 2025 г., по обвинителен акт на Окръжна прокуратура-Стара Загора е осъден К.Г., на 54 г.

Той е признат за виновен за това, че на 07.06.2024 г., в местността „Бойчобунар“, в землището на гр. Стара Загора, умишлено е умъртвил М.Г., на 38 г., като деянието е извършено с особена жестокост – престъпление по чл. 116 ал. 1 т.6 от Наказателния кодекс.

Окръжен съд-Стара Загора осъди К.Г. на доживотен затвор при специален режим на изтърпяване.

На 7 юни 2024 г. в местността „Бойчобунар“ в гр. Стара Загора е възникнал битов конфликт между К.Г. и М.Г., които се намирали във вилната зона. По време на спора К.Г. взел метална вила, с която три пъти пробол в главата и шията пострадалия. Той е починал на място.

През 1996 г. К.Г. е бил осъден за извършено убийство на 19 години лишаване от свобода, като след изтърпяване на наказанието си е бил освободен от затвора.

Присъдата на Окръжен съд-Стара Загора подлежи на обжалване пред Апелативен съд-Пловдив.

