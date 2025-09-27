Четири месеца затвор за закана с убийство в с. Новачене

С наложено ефективно наказание приключи дело на Районна прокуратура-Ботевград за закана с убийство с обвиняемия В.Г., на 38 години.

Деянието е квалифицирано по чл. 144, ал. 3, т. 1, вр. ал. 1 от НК.

На 24.09.2025 г. пред частен дом в с. Новачене, община Ботевград, В.Г. се заканил с убийство на 67-годишен жител на селото. Освен това блъскал с ръце по портата, опитвайки се да я отвори, за да стигне до пострадалия, и посягал да го удари.

Още същия ден извършителят е бил привлечен в качеството на обвиняем.

С определение на съда на обвиняемия В.Г. е наложено наказание 4 месеца лишаване от свобода при строг режим на изтърпяване. То има последиците на влязла в сила присъда.

