сряда, август 20, 2025
Последни:
Крими

Близо 2 пъти повече лаборатории/площи за производство и отглеждане на наркотици и образувани 896 досъдебни производства, отчита Специализираното междуведомствено звено на прокуратурата и МВР

Редактор

Близо 2 пъти повече са разкритите лаборатории/площи за производство и отглеждане на наркотични вещества през юли 2025 г. – 40, в сравнение с предходния месец, когато те са били 22 броя. 

Над 1 тон канабис и 465 кг марихуана са задържани в периода 1-31 юли 2025 година,показва ежемесечният анализ на данните за работата на Специализираното междуведомствено звено между прокуратурата и МВР за подпомагане разследването на този видпрестъпления.

За престъпления, свързани с производство, преработване, придобиване, държане и разпространение на наркотични вещества задържаните са 785. Проведени са 596специализирани полицейски операции, досъдебните производства са 896.

Сред по-характерните случаи е досъдебно производство, при което са разкрити 6 ниви с 526 канабисови растения в планината Огражден. Вземлището на с. Зойчене, община Петрич, са открити 2 ниви, засети с общо 330 растения с общо тегло 757 кг, реагиращи при полеви наркотест на канабис. В хода на същата операция в община Петрич, в землището на с. Крънджилица е открита нива с 55 растения с общо тегло 82,5 кг, а в землището на с. Драгуш са открити 3 ниви със 141  канабисови растения с общо тегло 245,5 кг.

По линия на противодействието на незаконната миграция са проведени 411 специализирани операции и са задържани 51 незаконно пребиваващи в България граждани на трети страни. 45 са новообразуваните досъдебни производства за нелегална миграция (за престъпления по чл. 279; чл. 280 и чл. 281 от НК).Задържани са 99 души за незаконно превеждане през границата и подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават в/през страната.

През юли 2025 г. са влезли в сила 317 съдебни акта за престъпления, свързани с наркотични вещества, и 83 – за незаконно превеждане през границата и противозаконно подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават в/през страната.

Специализираното междуведомствено звено бе създадено със съвместна заповед между Прокуратурата на Република България и Министерството на вътрешните работи през август 2023 г. с цел подпомагане разследването за конкретните видове престъпления. Една от основните му дейности е мониторинг на образуваните и водени досъдебни производства.

Интересно от мрежата

Вижте още

Съдят управител на дружество за неплатени данъци в размер на над 1 500 000 лева

Редактор

СГП поиска от съда да задържи под стража обвиняем за опит за грабеж

Редактор

Задържаха непълнолетен за проявено домашно насилие спрямо майка си

Редактор

Pin It on Pinterest