Близо 2 пъти повече лаборатории/площи за производство и отглеждане на наркотици и образувани 896 досъдебни производства, отчита Специализираното междуведомствено звено на прокуратурата и МВР

Близо 2 пъти повече са разкритите лаборатории/площи за производство и отглеждане на наркотични вещества през юли 2025 г. – 40, в сравнение с предходния месец, когато те са били 22 броя.

Над 1 тон канабис и 465 кг марихуана са задържани в периода 1-31 юли 2025 година,показва ежемесечният анализ на данните за работата на Специализираното междуведомствено звено между прокуратурата и МВР за подпомагане разследването на този видпрестъпления.

За престъпления, свързани с производство, преработване, придобиване, държане и разпространение на наркотични вещества задържаните са 785. Проведени са 596специализирани полицейски операции, досъдебните производства са 896.

Сред по-характерните случаи е досъдебно производство, при което са разкрити 6 ниви с 526 канабисови растения в планината Огражден. Вземлището на с. Зойчене, община Петрич, са открити 2 ниви, засети с общо 330 растения с общо тегло 757 кг, реагиращи при полеви наркотест на канабис. В хода на същата операция в община Петрич, в землището на с. Крънджилица е открита нива с 55 растения с общо тегло 82,5 кг, а в землището на с. Драгуш са открити 3 ниви със 141 канабисови растения с общо тегло 245,5 кг.

По линия на противодействието на незаконната миграция са проведени 411 специализирани операции и са задържани 51 незаконно пребиваващи в България граждани на трети страни. 45 са новообразуваните досъдебни производства за нелегална миграция (за престъпления по чл. 279; чл. 280 и чл. 281 от НК).Задържани са 99 души за незаконно превеждане през границата и подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават в/през страната.

През юли 2025 г. са влезли в сила 317 съдебни акта за престъпления, свързани с наркотични вещества, и 83 – за незаконно превеждане през границата и противозаконно подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават в/през страната.

Специализираното междуведомствено звено бе създадено със съвместна заповед между Прокуратурата на Република България и Министерството на вътрешните работи през август 2023 г. с цел подпомагане разследването за конкретните видове престъпления. Една от основните му дейности е мониторинг на образуваните и водени досъдебни производства.

