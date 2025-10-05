Ангажиментът на ОДМВР-Варна е бил единствено недопускане на граждански автомобили по състезателното трасе

Продължават процесуално-следствените действия под ръководството на окръжната прокуратура

„По силата на договор с организаторите на мероприятието, ОДМВР Варна имаше ангажимент единствено и само да преустанови движението на граждански автомобили към трасето за провеждане на състезанието. Всички останали ангажименти относно охраната на ралито бяха на организатора на събитието. Нашата задача беше да подсигурим постъпите, за да не навлизат граждански автомобили“, каза на брифинг пред журналисти комисар Димитър Луков, началник отдел „Охранителна полиция“ в ОДМВР-Варна.

По-рано днес 29 – годишен водач на спортен автомобил, участващ във финалния кръг „Аладжа манастир – Варна 2025“ от автомобилното състезание Национален шампионат по планинско катерене, загуби контрол над превозното средство и премина мантинелата, в резултат на което загина един и бяха ранени няколко зрители.

„Състезанието е в затворен маршрут, по който не се прилага законът за движение по пътищата“, обясни н-к сектор „Пътна полиция“ Петко Камбуров. Според него в нормална обстановка участъкът не се характеризира с концентрация на ПТП.

Продължават процесуално-следствените действия по случая под ръководството на окръжната прокуратура.

Facebook

Twitter



Shares