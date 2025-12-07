8 кг. марихуана са иззети при спецакция на полицията в Бобов дол

Вчера, на територията на Бобов дол е проведена специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението.

В хода й е получена конкретна оперативна информация, че в къща в село Паничарево, общ. Бобов дол и в паркиран в имота лек автомобил се съхранява марихуана. Незабавно в условията на неотложност са предприети процесуално – следствени действия в имота. В лек автомобил „Фиат Скудо“, с прекратена регистрация, са открити 3 чувала, съдържащи суха зелена маса, при направен полеви нарокотест реагирала на марихуана. В жилището са намерени везни, и два прозрачни спейсбека, съдържащи суха зелена листна маса, която също реагирала положително на марихуана. Последвала проверка и на друго жилище в селото, за което имало сигнал, че се съхраняват наркотици. В една от стаите бил открит плик пълен със суха зелена тревиста маса, а в друга – два буркана от 700 мл пълни със суха зелена листна маса, която при направения полеви наркотест реагира положително за марихуана. Общо иззетото количество наркотици е 8 кг..

В хода на разследването служителите на РУ – Бобов дол установили, че наркотичните вещества се предоставяни от 29-годишен от Перник. Мъжът бил установен в село Шатрово, община Бобов дол и е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа.

По случаите са образувани три досъдебни производства за престъпление по чл.354, ал.3, т.1 от НК и работата по тях продължава под надзора на прокуратурата.

