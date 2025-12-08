5 години затвор и глоба за наркодилър

Б.А. е признат за виновен от състав на Окръжен съд-Габрово за това, че през периода 7-29 септември 2023 г. в гр. Севлиево и в местността „Чешме дере“ в землището на с. Кормянско, общ. Севлиево, при условията на продължавано престъпление, без надлежно разрешително по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, разпространил на три лица от гр. Севлиево и държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества – марихуана с общо нетно тегло 114,63 грама, на обща стойност 2 292,60 лева.

За извършеното престъпление по чл. 354а ал. 1 предл. 4 и предл. 5 във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК Б.А. е осъден на 5 години лишаване от свобода при първоначален строг режим и глоба в полза на държавата в размер на 6000 лева. Приложените по делото като веществени доказателства наркотични вещества, предмет на престъплението, са отнети в полза на държавата.

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативен съд-Велико Търново в 15-дневен срок от постановяването ѝ.

