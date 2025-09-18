31-годишен мъж от Бургас е задържан под стража по обвинение за отглеждане на растения от рода на конопа и държане на марихуана

31-годишният Н.М., обвиняем за отглеждане на растения от рода на конопа в нарушение на закона и за държане без надлежно разрешително на високорисково наркотично вещество – марихуана, е задържан под стража, след като съдът уважи като основателно искането на Районна прокуратура – Варна.

Състав на Районния съд потвърди, че е налице обоснованото предположение за авторство на деянието и прие мотивите на наблюдаващия прокурор, че съществува реална опасност обвиняемият да извърши друго престъпление, ако остане на свобода, или да се укрие.

На този етап от разследването Н.М. е привлечен към наказателна отговорност за отглеждането на 90 растения от рода на конопа и за държането на малко над 336 грама суха тревиста маса, които се явяват само част от откритите и иззети при извършените огледи и претърсвания веществени доказателства. Предстои, след излизане на резултатите от назначените ботаническа и физико-химическа експертизи, обвиненията да бъдат прецизирани.

Н.М. е задържан на 15 септември 2025 г. в наследствен имот в село Драка, община Средец. Ден по-късно е привлечен в качеството му на обвиняем за престъпления по чл. 354в, ал. 1 от НК и по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК. Мъжът е известен на органите на реда и на прокуратурата. През 2024 година той е наказан по административен ред с отнемане на свидетелството за правоспособност за срок от 2 години за това, че при полицейска проверка на управлявания от него автомобил е отказал да бъде тестван за употреба на наркотични вещества и техните аналози. В срока на наказанието си Н.М. е установен да шофира без да има право на това, за което му е издадено наказателно постановление.

Определението на Районен съд-Варна подлежи на обжалване пред Окръжния съд в града.

