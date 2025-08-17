299 водачи на МПС са проверени при спецакция на СДВР
Операцията продължава
Специализирана полицейска операция, разпоредена от директора на СДВР, стартира снощи на територията на София. Полицейските действия са насочени към опазване на обществения ред и привеждане в известност на максимален брой водачи, притежаващи шофьорска книжка със съмнителен произход.
До момента служителите на СДВР са проверили 299 водачи на моторни превозни средства. Задържани са четирима – един, управлявал след употреба на наркотици и алкохол, един с неистинска шофьорска книжка и двама, управлявали МПС, които не са регистрирани по надлежния ред.
Съставени са 216 фиша, 33 акта за установено административно нарушение и са връчени 79 електронни фиша.
Акцията продължава.