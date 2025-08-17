неделя, август 17, 2025
Последни:
299 водачи на МПС са проверени при спецакция на СДВР ​

Операцията продължава

Специализирана полицейска операция, разпоредена от директора на СДВР, стартира снощи на територията на София. Полицейските действия са насочени към опазване на обществения ред и привеждане в известност на максимален брой водачи, притежаващи шофьорска книжка със съмнителен произход.
До момента служителите на СДВР са проверили 299 водачи на моторни превозни средства. Задържани са четирима –  един,  управлявал след употреба на наркотици и алкохол, един с  неистинска шофьорска книжка  и двама, управлявали МПС, които не са регистрирани по надлежния ред.
Съставени са 216 фиша, 33 акта за установено административно нарушение и са връчени 79 електронни фиша.
Акцията продължава.

