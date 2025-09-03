22-годишен е задържан за срок до 72 часа заради инцидента с трамвай в столицата

На 2 септември в 4:50 часа на телефон 112 е получен сигнал за настъпил сериозен инцидент с трамвай в района на кръстовището на ул. „Цар Иван Асен II“ и бул. „М. Еминeску“

Незабавно са сформирани следствено-оперативни екипи от СДВР и Първо РУ, които много бързо установили, че ватманът, управлявал мотриса по линия 22, спрял на бул. „Шипченски проход“, обезопасил превозното средство, слязъл, затворил вратата на превозното средство и се отправил към близкия денонощен магазин.

От кадрите от видеонаблюдението са установени двама мъже, опитали да се качат в трамвайната мотриса през първата врата. След като не успели, заобиколили превозното средство и през отворен прозорец на кабината на ватмана привели трамвая в движение. Превозното средство дерайлирало и се ударило в стена на пешеходен подлез, метален стълб и няколко автомобила.

С оглед установяване вината на конкретните лица, служителите провели множество оперативно-издирвателни действия за установяване на извършителите. Задържан е 29-годишен мъж, известен за кражби, притежание на наркотични вещества и шофиране след употреба на алкохол. По безспорен начин е доказано, че извършител на престъплението е неговият 22-годишен приятел. Проверени са 11 адреса при издирването му и в късните часове вчера младежът е задържан. От чат комуникацията помежду им става ясно, че преди инцидента двамата мъже изпили голямо количество алкохол.

Събраните материали са докладвани в Софийска градска прокуратура. По случая 22-годишният мъж е привлечен като обвиняем по чл. 340 от НК, наложена му е мярка „Задържане под стража“ за срок до 72 часа. Престъплението е извършено в изпитателен срок на предходно осъждане от април месец тази година.

Подробности за случая бяха съобщени на брифинг в Софийска градска прокуратура от директора на СДВР главен комисар Любомир Николов и заместник градския прокурор Вихър Михайлов.

Facebook

Twitter



Shares