21-годишен е задържан за противозаконно отнемане на автомобили и за шофиране в пияно състояние

Районна прокуратура-Габрово е привлякла в качеството на обвиняем Г.А. за това, че на 05.08.2025 г. в с. Гостилица, общ. Дряново и в с. Буря, общ. Севлиево, при условията на продължавано престъпление, отнел чужди МПС-та – съответно л.а.“Мицубиши Спейс рънър“ и л.а.“Опел Вектра“, собственост на различни лица, от владението им, без тяхното съгласие, с намерение да ги ползва, като отнемането е извършено при условията на чл.195 ал.1 т.4 – чрез използване на технически средства (оригинални ключове), в пияно състояние и при условията на повторност. Единият от автомобилите е оставен без постоянен надзор в землището на с. Буря, като е последвала повреда на превозното средство. Престъплението е по чл.346 ал.2 т.1,2,3, вр. ал.1, вр. чл.195 ал.1 т.4, вр. чл.26 ал.1, вр. чл.28 ал.1 от НК. На същата дата, в землището на общ. Севлиево, в посока на движение към гр. Севлиево, управлявал лек автомобил“Опел Вектра“, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда – 1,8 на хиляда, установена по надлежния ред с техническо средства – престъпление по чл.343б ал.1 от НК.

Двата автомобила са били паркирани отключени и ключовете били оставени в тях. Обвиняемият взел автомобила от с. Гостилица, катастрофирал с него в с. Буря, след което взел втория автомобил. Докато шофирал бил спрян от полицейские екип.

Мъжът вече е осъждан два пъти за престъпления по чл.346 ал.2 т.3, вр. ал.1, вр. чл.195 ал.1 т.4 от НК с присъди, влезли в сила съответно на 20.05.2025 г. и на 01.08.2025 г.

Предвиденото наказание за извършените от него престъпление е лишаване от свобода от 1 до 8 години за престъплението по чл. 346 ал.2 т.1,2,3, вр. ал.1, вр. чл.195 ал.1 т.4, вр. чл.26 ал.1, вр. чл.28 ал.1 от НК и от 1 до 3 години за престъплението по чл. 343б ал.1 от НК.

Определението на РС-Севлиево, с което на лицето е взета мярка за неотклонение задържане под стража, подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Габрово.

