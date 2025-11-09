20-годишната Стефани е открита в добро здравословно състояние

Акцията по издирването ѝ беше координирана от МВР с участието на Планинската спасителна служба на БТС, доброволци, дронове и следови кучета

Вчера около 19:00 часа е получен сигнал, че момичето е забелязано в района на с. Железница в добро физическо състояние.

Подробностите съобщи днес на брифинг пред медиите комисар Кристиан Тонев, началник на Четвърто РУ на СДВР. „Момичето е изключително подготвено, тя се занимава с планински преходи, познава много добре парк Витоша“, каза комисар Тонев. По думите му нейното намиране е било изключително трудно, защото през цялото време се е движила.

Той добави, че младата жена е била доведена в 4-то РУ и след преглед от екип на спешна медицинска помощ е предадена на близките й. Според събраната информация, причините за това нейно действие са „дълбоко лични“. Комисар Тонев благодари на всички участници в издирвателната операция за положените усилия.

На брифинга присъства и директорът на Планинската спасителна служба Емил Нешев. Той напомни, че подобни издирвателни операции са много скъпи – и като човешки, и като технически ресурс и призова за повече отговорност и внимание.

