18-годишен стреля с пневматичен пистолет в автобус край София

Младежът е обвинен, че е отправил закани за убийство към двама пътници и е произвел изстрели с пневматичен пистолет

18-годишен младеж е задържан след конфликт между пътници в автобус по линия № 21, при който е използван пневматичен пистолет.

Сигналът за инцидента е получен на 27 септември във Второ РУ – СДВР.

В хода на разследването е установено, че около 18:55 часа, докато автобусът се движел между селата Войнеговци и Световрачене, 18-годишният отправил закана за убийство към друг пътник.

Според разследващите той насочил към него пневматичен пистолет „UMAREX“ и произвел изстрел.

Отправил закана и към 32-годишна жена

Малко по-късно, около 19:00 часа, на автобусна спирка в село Световрачене, младежът отправил закана за убийство и към 32-годишна жена.

По данни на разследването той отново насочил пневматичния пистолет и произвел изстрел.

18-годишният е задържан първоначално за срок до 24 часа.

Повдигнато му е обвинение за престъпление по чл. 144, ал. 3, т. 1, във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс. С постановление на прокурор задържането му е удължено до 72 часа.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава под надзора на прокуратурата.