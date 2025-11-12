18 години затвор за извършител на жестоко убийство

По обвинителен акт на Окръжна прокуратура-Бургас бе наложено наказание от 18 години „лишаване от свобода“ по отношение на Н.Т.

Той е подсъдим за това, че умишлено е умъртвил 64-годишен мъж, като деянието е извършено с особена жестокост. Престъплението е осъществено на 24.10.2024 г. в гр. Айтос, обл. Бургас. То е квалифицирано по чл. 116, ал. 1, т. 6, вр. чл. 115 от НК.

По време на разследването е установено, че Н.Т. и пострадалият са се познавали. Те често употребявали алкохол заедно. На горепосочената дата двамата мъже отново се събрали да пият алкохол в дома на подсъдимия. В един момент пострадалият отправил неприличен коментар по отношение на жена, която е била с тях и също е употребявала алкохол. Този коментар накарал Н.Т. да изпита омраза по отношение на другия мъж. Започнал да нанася юмручни удари в главата и цялото тяло на пострадалия, който паднал на земята. Въпреки това Н.Т. продължил да му нанася юмручни удари и ритници в областта на торса и главата. В резултат от ударите пострадалият изпаднал в кома (починал е на следващия ден в болнично заведение).

Виждайки резултата от побоя, Н.Т. се е прибрал в къщата си и се измил. След това се завърнал на двора и изнесъл тялото на 64-годишния мъж на улицата пред къщата си. По-късно се отправил към железопътната гара на град Айтос с намерение да напусне града. Там е бил задържан от полицейски служители.

Наказанието трябва да бъде изтърпяно при първоначален „строг“ режим в затвор. Присъдата на Окръжен съд-Бургас подлежи на обжалване пред Апелативния съд в града.

