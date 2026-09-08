Окръжен съд – Бургас задържа под стража обвиняем за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества

Окръжен съд – Бургас взе мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо Д.Х., обвиняем за това, че е държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества.

Д.Х. е привлечен като обвиняем за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 2 вр. ал. 1 НК, за това на 04.09.2026 г. в гр. Бургас, в товарен автомобил, без надлежно разрешително, държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества в големи размери – 110 пакета с тегло около 1 кг, съдържащи кокаин, както и 230 пакета с тегло около 1 кг, съдържащи канабис.

За посоченото престъпление предвиденото по закон наказание е лишаване от свобода за срок от три до дванадесет години и представлява тежко умишлено престъпление по смисъла на чл. 93, т. 7 НК.

Окръжен съд прие, че е налице обосновано подозрение срещу обвиняемия за възможна съпричастност към извършването на престъплението, за което е обвинен.

Съдът счете, че от доказателствата по делото може да се изведе реална опасност обвиняемият да извърши престъпление или да се укрие, ако му бъде наложена по-лека мярка за неотклонение. Този извод не се основава единствено на тежестта на предявеното обвинение или на размера на предвидената от закона санкция, а определящи са конкретните характеристики на инкриминираното деяние. Според обвинението става въпрос за приблизително 340 килограма наркотични вещества от два различни вида, включително значително количество кокаин. Такъв мащаб на предмета на престъплението предполага значителна предварителна организация, логистика и участие в дейност, която по своя характер надхвърля еднократна и случайна проява.

Определението подлежи на обжалване и протест в 3-дневен срок пред Апелативен съд-Бургас.