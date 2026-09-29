Земеделските стопани получават още 43,86 евро на хектар по Еко-ПЗП

С допълнителното плащане общата подкрепа по екосхемата за Кампания 2025 достига 123,86 евро на хектар

Земеделските стопани, заявили подпомагане по екосхемата за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи (Еко-ПЗП) за Кампания 2025, ще получат допълнително плащане от 43,86 евро на хектар.

Размерът е определен със заповед на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски.

С допълнителните средства общото подпомагане по схемата достига 123,86 евро на хектар.

През май бяха изплатени по 80 евро на хектар

В края на май 2026 г. по екосхемата вече бяха изплатени по 80 евро на хектар. Сега към тази сума ще бъдат добавени още 43,86 евро на хектар.

Допълнителното плащане ще бъде осигурено от наличния финансов ресурс в рамките на общия бюджет за директни плащания за 2025 г.

Целта е да бъде ограничен рискът от неусвояване на предвидените за Кампания 2025 средства.

Допълнителна подкрепа за животновъдството

Средствата се насочват към сектор „Животновъдство“, определен като чувствителен за страната и изправен пред икономически затруднения.

Според Министерството на земеделието и храните допълнителното финансиране е част от политиката за подкрепа и защита на българското селскостопанско производство и производството на основни хранителни продукти.

Така стопанин с допустими 100 хектара по Еко-ПЗП би получил общо 12 386 евро, от които 4 386 евро представляват допълнителното плащане.