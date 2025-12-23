„ЗЕЛЕНИ РОПОДИ“ ЕООД е новият концесионер на находище „Казармата“

Дружеството „Зелени Родопи“ ЕООД е новият концесионер на находище „Казармата“, област Хасково, от което се добиват гнайсошисти.

Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, одобрявайки промяната, поискана от предишния концесионер.

Концесията за находище „Казармата“ е предоставена през юни 2006 г. за срок от 25 години на „Марин Батуров“ ЕООД. Възможността за прехвърляне на права и задължения по предоставена концесия е регламентирана в чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства.

С днешното решение на МС се предвижда също да бъде отправено предложение до новия концесионер за промяна на някои от клаузите на концесионния договор. Става въпрос за отношенията, свързани с предоставянето на банкова гаранция за всяка година от срока на концесията. До момента исканата банкова гаранция покриваше 50% от паричните задължения на концесионера. След измененията тя ще се отнася 100% за всички (не само за паричните) задължения, свързани с изпълнението на концесионния договор. След въвеждането на по-широк обхват на банковата гаранция, вноските за рекултивация също ще бъдат финансово обезпечени с нея.

С днешното си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в едномесечен срок да сключи със страните допълнително споразумение за прехвърляне на правата и задълженията по предоставената концесия и за изменение и допълнение на концесионния договор.

