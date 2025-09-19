Завърши водолазното учение на Военноморските сили с международно участие „Тритон 2025“

Водолазното учение на Военноморските сили на Република България с международно участие „Тритон 2025“ завърши успешно днес, 19 септември.

Учението се проведе в района на Военноморска база – Варна и в българските морски териториални води в периода 9-19 септември. В него участваха военнослужещи от военноморските сили на България, Испания, Полша, Румъния, САЩ, Турция, специализирани в унищожаването и обезвреждането на боеприпаси под вода.

В продължение на няколко дни екипите водолази от участващите държави тренираха съвместно изпълнението на специфични задачи. Реалистичната обстановка и внимателно подбраните райони създадоха подходящи условия за усъвършенстване на знанията и уменията по прилагане на процедурите и стандартите на НАТО при провеждане на водолазна дейност и извършване на взривни дейности под вода. Това допринесе и за повишаването на оперативната съвместимост на участниците по противодействие на минната заплаха на море.

На заключителен разбор във Военноморска база – Варна, днес бе отчетено изпълнение на всички поставени цели и бяха набелязани мероприятия за подобряване на процеса на планиране и провеждане на следващото учение през 2026 г.

