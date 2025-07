Завърши петото издание на предприемаческата програма ABLE Weekend Activator в Бургас

На 19 и 20 юли в Регионална библиотека „Пейо К. Яворов“ се проведе петото издание на интензивната обучителна програма ABLE Weekend Activator, организирана от Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE) с подкрепата на Община Бургас.

В рамките на 48 часа, 25 участници на възраст между 18 и 39 години преминаха през интензивно обучение, включващо валидиране на бизнес идеи, изграждане на бизнес модел, прототипиране, работа в екип и представяне пред жури.

Програмата завърши с демо вечер, на която пет екипа представиха пред жури, съставено от утвърдени предприемачи и експерти от различни бизнес сфери, своите разработени бизнес идеи. През тези 48 часа участниците работиха с ментори — утвърдени професионалисти и предприемачи с опит в различни сфери.

Финалната вечер откри заместник-кметът по „Финанси, бюджет, икономика и морско дело“ г-н Станимир Апостолов, който подчерта значението на инициативата за икономическото и социално развитие на града.

Всеки от петте отбора представи своя иновативна бизнес идея, разработена в рамките на обучителната програма:

Отбор „Swap Time“ – мобилно приложение, което ограничава прекомерната употреба на социални мрежи и предлага полезни алтернативи с реални награди;

Отбор „Bear Snack“ – натурални протеинови барчета от фурми, суроватъчен протеин и ядки, създадени за активни хора и натоварено ежедневие;

Отбор „CarPost“ – платформа за автокъщи, позволяваща публикуване на обяви за коли във всички големи сайтове едновременно;

Отбор „The Fancy Head Spa“ – концепция за луксозно студио за терапии на коса с натурални продукти по азиатски модел;

Отбор „Star Wise“ – приложение за стартиращи бизнеси с информация за финансирания, програми и връзка с инвеститори.

Журито класира проекта „Bear Snack“ на първо място. Идеята на отбора беше отличена като най-силно представена спрямо зададените критерии. Победителите ще получат последваща подкрепа под формата на професионални консултации от членове на общността на ABLE за по-нататъшното развитие на своята идея.

