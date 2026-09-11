Засилено полицейско присъствие около училищата за 15 септември

„Пътна полиция“ и „Охранителна полиция“ ще следят за безопасността на децата, нарушенията на пътя и сигурността около учебните заведения в цялата страна

Засилено полицейско присъствие ще има около всички училища и детски градини в страната на 15 септември. Организацията е създадена за опазване на обществения ред, безопасността на движението и сигурността на децата в първия учебен ден.

Служители на „Пътна полиция“ и „Охранителна полиция“ ще следят за нарушения в районите около учебните заведения.

Особено внимание ще бъде насочено към неправилното пресичане, отнемането на предимство на пешеходци, неправилния престой и паркирането в близост до пешеходни пътеки.

Над 8000 сигнала и предписания за пътната инфраструктура

Мерките за обезопасяване на районите около училищата са започнали още преди първия учебен ден.

От началото на годината към стопаните на пътищата са изпратени над 8000 сигнални писма и предписания за необходимостта от подобряване на инфраструктурата, съобщи комисар Сергей Алексов, заместник-началник на „Пътна полиция“ в ГД „Национална полиция“.

Само през последния месец в рамките на кампанията „Децата тръгват на училище – да ги пазим на пътя“ са изпратени над 400 сигнала.

Предписанията са свързани основно с възстановяване на пътната маркировка и пешеходните пътеки, поставяне и ремонт на пътни знаци и възстановяване на предпазни парапети около училища и детски градини.

Полицията с призив към родители и шофьори

От „Пътна полиция“ призовават родителите да бъдат пример за децата и самите те стриктно да спазват правилата за движение.

Водачите трябва да бъдат особено внимателни около училища, детски градини и пешеходни пътеки, да намаляват скоростта и да бъдат готови да спрат.

Децата от своя страна трябва да пресичат само на разрешените места и да не излизат внезапно на пътното платно. От полицията препоръчват да не използват мобилни телефони и слушалки при пресичане.

Полицаи около училищата и през цялата учебна година

Мерките няма да приключат след първия учебен ден. Полицейски служители ще присъстват около училищата и през учебната година, особено в пиковите часове сутрин, при приключване на занятията и между смените.

Проверки са извършени и по отношение на охраната и пропускателния режим в учебните заведения.

Проведени са срещи с представители на общините, регионалните управления на образованието и частните охранителни фирми, които отговарят за физическата охрана на училища и детски градини.

„Ден без жертви на пътя“ на 17 септември

Засиленият пътен контрол ще продължи и след началото на учебната година.

На 17 септември ще се проведе „Ден без жертви на пътя“ като част от инициативите на Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL.

От 17 до 21 септември е предвидена и тематична седмица за безопасността на децата. Ще се извършват проверки около училища, детски градини и детски площадки.

МВР ще продължи и превантивната работа за противодействие на престъпността, свързана с деца, включително мерки срещу агресивното поведение и разпространението на наркотични вещества.