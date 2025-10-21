Заседание на Съвет „Общи въпроси“ на ЕС

Постоянният представител посланик Румен Александров, представлява България в днешното редовно заседание на Съвет „Общи въпроси“, което се проведе в Люксембург.

Министрите обсъдиха проекта на заключения от предстоящото заседание на Европейския съвет на 23 октомври т.г., Многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2028–2034 г., пакетите за опростяване на законодателството на ЕС, процедурата по член 7 от ДЕС срещу Унгария, както и създаването на Европейски демократичен щит.

В контекста на подготовката на предстоящото заседание на Европейския съвет, България подчерта значението на засилването на конкурентоспособността на европейската икономика чрез осигуряване на достъпна енергия, подкрепа за малките и средни предприятия и стимулиране на инвестициите в иновации, зелени и цифрови технологии. В този смисъл страната ни приветства усилията на Европейската комисия и председателството за въвеждане на законодателни мерки, насочени към намаляване на административната тежест и опростяване на регулаторната рамка. В областта на климатичната политика, страната ни настоя за прагматичен и справедлив подход към зеления преход и при определянето на климатичната цел на ЕС за 2040 г., както и за отлагане на влизането в сила и ревизия на новата система за търговия с емисии за транспорта и сградите (ETS2), за да се избегне прекомерна тежест върху домакинствата и бизнеса.

В дискусията относно бъдещата МФР, страната ни акцентира и върху необходимостта от осигуряване на баланс между предвидимост и гъвкавост, като се гарантира, че бъдещата МФР предоставя достатъчен ресурс за ключовите политики на ЕС – кохезия, селско стопанство, конкурентоспособност и сигурност. България подчерта стратегическото значение на източната граница на ЕС, която следва да включва регионите на Черно море и необходимостта от адресиране на специфичните им предизвикателства. Допълнително беше изтъкната значимостта на бюджета за военна мобилност в рамките на Механизма за свързване на Европа, предвид нарастващото значение на укрепването на общите отбранителни способности. По отношение на конкурентоспособността, България настоя достъп до новия фонд да имат всички държави членки и региони.

България изрази готовност да участва активно в изграждането на Европейския демократичен щит – инициатива, насочена към противодействие на дезинформацията, външната намеса и хибридните заплахи.

