Започна седмата активация на Противоминната военноморска група в Черно море

Седмата активация на Противоминната военноморска група в Черно море (MCM Black Sea) започна с официална церемония в пристанище Констанца, Румъния, на 4 октомври 2025 г.

В групата ще участват базов мночистач „Шквал“ от състава на ВМС на Република България с командир капитан III ранг Светослав Андонов, два кораба от състава на ВМС на Румъния и един кораб от състава на ВМС на Република Турция.

В периода от 6 октомври до 10 октомври базов миночистач „Шквал“, заедно с останалите кораби от противоминната група, ще участва в многонационалното учение „POSEIDON 25“. Ежегодните учения от серията „POSEIDON“ са предназначени да подобрят оперативната съвместимост в областта на противоминните действия и се организират последователно от военноморските сили на Румъния и България.

В тазгодишното издание на учението, домакин на което е Румъния, ще вземат участие военнослужещи и кораби от тринадесет партньорски държави – Румъния, Белгия, България, Канада, Франция, Гърция, Италия, Полша, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Нидерландия, САЩ, Швеция и Турция, както и от две структури на НАТО – Съюзническото морско командване (MARCOM) и Центърът за върхови постижения в областта на противоминната дейност.

В епизодите на море базов миночистач „Шквал“ ще изпълни задачи по разузнаване и наблюдение за дрейфащи мини и минноподобни обекти, противоминни действия в определени зони, съвместни учения, подобряване на оперативната съвместимост и повишаване на морската ситуационна осведоменост.

MCM Black Sea беше създадена с подписването на меморандум между България, Румъния и Турция в началото на 2024 г., с оглед гарантиране безопасността на морския трафик и противодействие на заплахата от морски мини.

